В России в 2023 году планируют сдать более 103 млн кв. м жилья

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил значение развития градостроительного потенциала для сдерживания цен на жилье в РФ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Более 103 млн. кв. м жилья введут в эксплуатацию в России по итогам 2023 года. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в кулуарах выставки-форума "Россия".

"Мы видим, что мы идем на очередной рекорд по вводу жилья. За 103 млн. кв. м жилья сдадим. Губернаторы подтверждают это", - сказал он.

Ранее в сентябре вице-премьер РФ прогнозировал ввод жилья по итогам 2023 года в пределах до 105 млн. кв. м.

Хуснуллин отметил значение развития градостроительного потенциала для сдерживания цен на жилье в РФ. "У нас новых проектов по отношению к прошлому году на 19% больше. Мы считаем, что этого недостаточно. Чем больше новых проектов - тем больше конкуренция, тем цена меньше растет либо наоборот снижается", - пояснил он.

Зампред правительства в качестве примера привел Ленинградскую область, где высокое предложение жилья привело к снижению цены на 22%.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все российские регионы. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.