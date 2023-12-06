Программа развития социальной инфраструктуры поможет замедлить подорожание жилья в РФ

По словам зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Николая Алексеенко, на рост стоимости 1 кв. м в новостройках влияет рост в цене стройматериалов и увеличение зарплат

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Возможность введения государственной программы развития социальной инфраструктуры обсуждается в России, такая программа поможет замедлить темпы роста стоимости новостроек, сообщил ТАСС заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Николай Алексеенко.

"Конечно, социальная инфраструктура серьезно добавляет к стоимости жилья. И вопрос в том, кто за это заплатит - государство или, если это будет закладываться в стоимость кв. м новостроек, граждане. Сейчас обсуждается возможность появления государственной программы развития социальной инфраструктуры. Если такая программа будет, это повлияет на стоимость жилья", - сказал собеседник агентства.

Алексеенко добавил, что в целом на рост стоимости 1 кв. м жилья в новостройках влияют многие факторы - растут в цене стройматериалы, увеличиваются зарплаты. "Нужно находить и другие возможности, чтобы повлиять на конечную цену, на сдерживание ее роста", - считает он.

Ранее аналитики федерального портала "Мир квартир" рассказывали ТАСС, что российские новостройки за три квартала 2023 года подорожали в большинстве городов, в среднем рост цен составил 7,6%, до 118,05 тыс. рублей за квадратный метр.