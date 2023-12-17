Минстрой отметил активный спрос на новостройки в новых регионах РФ

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин отметил, что в каждом регионе уже определены площадки, на которых будет строиться ипотечное жилье под 2%

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Строящиеся в рамках льготной ипотечной программы дома для новых регионов РФ пользуются высоким спросом. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

"Сегодня в каждом новом регионе уже определены площадки, на которых будет строиться ипотечное жилье под 2% [годовых]. Первый дом даже до эскроу-счетов не дошел, он практически был продан на фундаменте. Сейчас в Мариуполе еще два таких дома строятся, и активно идут продажи этого жилья. В Донецке готовятся площадки, в Луганске готовятся, в Херсонской области, в Запорожье, Бердянске и Мелитополе", - сказал в он в эфире Первого канала.

Решение о запуске ипотечных программ для новых регионов было принято президентом России Владимиром Путиным в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря 2022 года.

3 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске льготной ипотечной программы для Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.