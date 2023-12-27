Файзуллин сообщил, что в новых регионах построено более 500 тыс. кв. м жилья

Министр строительства и ЖКХ отметил, что за почти два года восстановили более 16 тыс. объектов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Более 500 тыс. кв. м жилья возвели строители в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с начала работ в этих регионах. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в интервью телеканалу "Россия-24".

"На сегодня более 500 тыс. кв. м построили нового жилья на этих территориях. Мы к 2030 году будем обеспечивать среднероссийский уровень в этих новых регионах", - сказал он.

Файзуллин отметил, что за два неполных года было восстановлено более 16 тыс. объектов, в том числе 3 тыс. жилищных, социальных и культурных объектов - в 2023 году. В разные периоды в этой работе были задействованы до 45 тыс. человек.

По словам Файзуллина, проявились признаки экономического восстановления новых субъектов: начало появляться коммерческое жилье, оживился туризм, а в свободную экономическую зону новых регионов к настоящему моменту вошли 59 предприятий. Их число может кратно увеличиться в 2024 году, предположил министр.