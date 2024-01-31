ФАС оценит обоснованность введенных банками комиссий для застройщиков

Служба направила запросы в шесть кредитных организаций

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы в шесть кредитных организаций, в том числе Сбер, ПСБ и ВТБ, для анализа обоснованности решения банков ввести комиссию для застройщиков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Ранее ПАО "Сбербанк", ПАО "ВТБ", АО "Альфа-Банк", ПАО "Промсвязьбанк", ПАО Банк "ФК Открытие" и ПАО "Совкомбанк" внесли изменения в условия выдачи ипотечного займа с господдержкой. Банки установили комиссию для застройщиков за каждый выданный ипотечный кредит, - ответили в ФАС. - В связи с информацией в СМИ и поступившими в ведомство жалобами граждан и застройщиков на действия банков ФАС России направила запросы в кредитные организации с целью анализа обоснованности решений об установлении такой комиссии".

В ведомстве подчеркнули, что в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты соответствующие меры реагирования.

В середине января 2024 года заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков заявлял, что после ужесточения требований правительства РФ по льготной ипотеке эти программы "де-факто стали для банков убыточными".

Директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов накануне отмечал, что регулятор не фиксирует отрицательных доходностей банков по льготным ипотечным программам. По его словам, в расчетах кредитных организаций есть "элемент лукавства".

Ситуация с льготной ипотекой

Как сообщалось ранее, крупнейшие банки начинают выдавать льготную ипотеку только клиентам, покупающим жилье у застройщиков-партнеров. Кроме того, в отношении аккредитованных застройщиков вводятся комиссии. Свое решение кредитные организации связывают с ужесточением требований к ипотечным госпрограммам со стороны правительства РФ.

Так, 23 декабря 2023 года вступило в силу постановление правительства, предполагающее снижение размера субсидии банкам по льготным ипотечным программам. Также документ предполагает увеличение первоначального взноса по субсидируемым кредитам на новостройки по ставке 8% до 30% и приравнивание максимальных размеров по таким кредитам с 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях к 6 млн руб., как и во всех регионах. Кроме того, в соответствии и с постановлением увеличен с 6 млн до 9 млн рублей предельный размер кредита по программам дальневосточной и арктической ипотеки, предполагающим выдачу кредита под 2% годовых молодым семьям на покупку жилья или на строительство дома.

В свою очередь, Банк России заявил о возможном формировании системных рисков на фоне выдачи банками льготных кредитов на приобретение жилья только у тех застройщиков, которые выплачивают комиссию. Регулятор также предложил ДОМ.РФ рассмотреть вопрос о расширении лимита на льготную ипотеку для банков, которые не вводят комиссии для застройщиков