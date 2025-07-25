По потребкредитам ставка снизится на 1-2 п.п. в зависимости от суммы

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Сбер с 28 июля снижает ставки по рыночной ипотеке на 2 п.п., по потребкредитам - на 1-2 п.п. в зависимости от суммы кредита, сообщила пресс-служба банка.

"С 28 июля Сбер снова снижает ставки по рыночной ипотеке на 2 п.п. для всех категорий клиентов. Минимальные ставки на "Домклик" составят: от 19,4% на покупку первичного жилья, от 19,8% - на покупку вторичного, и от 19,8% - по программе "Строительство жилого дома". Также планируется снижение минимальной ставки по потребительским кредитам. Для сумм до 1 млн рублей снижение составит 2 п.п., от 1 млн рублей снижение - 1 п.п. Минимальная ставка составит 20,9%", - сообщил банк.

Одновременно Сбер заранее информировал клиентов об изменении условий по вкладам. С 28 июля снижаются ставки по "СберВкладу" и "Лучшему %". "Максимальная ставка составит 16% годовых на срок 4 месяца", - отметили в банке.