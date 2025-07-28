Депутат Якубовский счел недопустимой инициативу передачу долгов за ЖКУ коллекторам

Рынок коллекторских услуг в России до сих пор далек от цивилизованного, отметил член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Инициатива по передаче долгов граждан за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) коллекторам вредная и недопустимая. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский в своем Telegram-канале.

Ранее Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), предложила снять запрет на требования по возврату просроченной задолженности граждан за ЖКУ третьим лицам.

"Прочитал об инициативе разрешить управляющим компаниям передавать долги граждан за ЖКУ коллекторам. Считаю такие изменения вредными и недопустимыми. Рынок коллекторских услуг в нашей стране до сих пор далек от цивилизованного. Мы уже не раз сталкивались с нарушениями прав граждан, и вдруг - попытка открыть для коллекторов новый лакомый рынок?" - написал депутат.

По его словам, проблема долгов действительно есть. "Да, это сказывается на стабильности управляющих компаний. Но решать вопрос за счет людей - особенно из уязвимых категорий - нельзя. Куда разумнее и безопаснее - обсуждать возможность передачи долгов напрямую ресурсоснабжающим организациям. Это понятно, прозрачно и не ставит под удар интересы граждан", - отметил депутат.