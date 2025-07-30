По его словам, именно Высшие художественно-технические мастерские, будучи представителями подлинного и уникального русского стиля, дали мощный толчок развитию всей архитектуры в начале XX века

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Продолжение архитектурных традиций начала 20-х и 30-х годов с учетом современных технологий позволит сформировать национальный русский стиль, считает президент Союза архитекторов России Николай Шумаков. В интервью ТАСС он отметил, что именно архитектура формирует облик общества и создает аутентичный стиль.

"Если мы будем развивать традиции начала 20-х и 30-х годов прошлого века, подпитывая их современными знаниями и технологиями, то получим то самое направление, о котором можно говорить с уверенностью: это наш русский национальный стиль", - считает собеседник агентства.

По его словам, именно Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕИН), будучи представителями подлинного и уникального русского стиля, дали мощный толчок развитию всей архитектуры в начале XX века. "Это был русский стиль - наш, национальный, не заимствованный ни у Запада, ни у Европы или Америки", - отметил он.

Шумаков также напомнил, что состоит в совете по формированию нового российского стиля при Национальном центре "Россия", в рамках которого вместе с коллегами планирует предложить создание рабочей группы архитекторов для решения задач по формированию стиля, который будет отражать характерные черты российской культуры и архитектуры. "Когда мы говорим о русской архитектуре, зрителям и слушателям часто представляются купола, кокошники, закомары, апсиды или стили, которые практиковали такие архитекторы, как Шехтель и Кекушев - модерн или новорусский стиль. <…> Или, например, шрифт - сейчас в нем часто используют элементы старорусского алфавита. Это все важно, но делать это нужно в контексте развития архитектуры", - заявил он, добавляя, что именно архитектура как основной показатель национально ориентированной среды способна аккумулировать все направления деятельности совета.

Ранее на сайте Национального центра "Россия" отмечалось, что формирование нового российского стиля направлено на создание визуальной среды, ориентированной на традиции, противодействие чрезмерной латинизации городского пространства, трансляцию традиционных ценностей через визуальный язык и формирование целостного образа России как сильного современного государства с богатым культурным наследием.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.