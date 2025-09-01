Россиянам запретили продавать землю отдельно от дачи

Раздел участка возможен с соблюдением установленных земельным законодательством требований

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. С 1 сентября в России вступил в силу закон, который уточняет возможность отчуждать садовые и огородные участки отдельно от домов и построек, расположенных на них.

Теперь раздел участка возможен с соблюдением установленных земельным законодательством требований. При этом документ уточняет особенности строительства зданий и сооружений на садовых участках, а также запрещает раздел жилого или садового дома, а также хозпостройки или гаража.

Документ также закрепляет, что в инфраструктуру садоводческих участков могут быть включены не только системы подачи электричества, газа, воды и канализации, но и различные хозпостройки, включая бани, сараи, навесы, погреба, теплицы, летние кухни, а также колодцы. При этом к таким постройкам нельзя относить погреба и другие сооружения, являющиеся частями домов, что, как ожидается, позволит избежать путаницы при оформлении домов и участков, а также при постановке на кадастровый учет.