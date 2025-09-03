Проведенный анализ показал потребность в 3,4 тыс. квартир в Арктике на начальном этапе, отметил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Реализация программы "Доступное арендное жилье в Арктике" в первую очередь начнется с Мурманской и Архангельской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в преддверии Восточного экономического форума.

"Мы проанализировали потребность в арендном жилье на территории Арктики. На начальном этапе она оценивается в 3,4 тыс. квартир. Новая программа планируется к реализации на территориях опорных населенных пунктов АЗРФ. В первую очередь это Мурманская и Архангельская области, Ямало-Ненецкий автономный округ", - сказал министр.

Чекунков отметил, что в Арктике эффективнее строить новое жилье для реализации программы. "Что касается вопроса о возможности адаптации программы под вторичное жилье, то, учитывая высокую степень износа жилого фонда в арктических регионах, целесообразнее и эффективнее все же строить новое жилье", - пояснил он.