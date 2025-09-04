Минстрой рассмотрит меры поддержки ипотеки для молодежи

Это важно, чтобы строительный рынок активно работал, чтобы не снизить объемы строительства жилья в будущем, отметил глава ведомства Ирек Файзуллин

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Минстрой РФ рассмотрит ипотечные меры поддержки для молодежи. Об этом сообщил в интервью "НЬЮМ ТАСС" министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в кулуарах X Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы на стратегической сессии во вторник у председателя правительства обсуждали дополнительные меры поддержки, в том числе и для молодежи, для того, чтобы и строительный рынок активно работал, чтобы не снизить объемы строительства жилья в будущем", - отметил он.

Он добавил, что Минстрой РФ отработает эти варианты в ближайшее время.

Министр также напомнил, что дальневосточная ипотека предоставляется под 2%, новые регионы также могут рассчитывать на кредиты под 2% годовых.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой стала "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.