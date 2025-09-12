Большинство застройщиков продолжают оставаться прибыльными, отметила глава Банка России

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Большинство застройщиков в России продолжают оставаться прибыльными. Продажи жилья в денежном выражении снизились, но умеренно, сообщила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Если посмотреть на продажи жилья в метрах, то снижения практически нет, если сравнивать с неперегретыми периодами до массовой льготной ипотеки. Ипотека растет, большинство застройщиков остаются прибыльными. Да, в деньгах продажи сократились, но, на наш взгляд, умеренно. Покрытие кредитов, которые даются застройщикам, счетами эскроу снизилось, но тоже не очень сильно. И это позволяет в том числе поддерживать среднюю ставку для застройщиков на умеренном уровне - это 10,5% сейчас", - сказала она.

Набиуллина отметила, что это позволяет удерживать проекты застройщиков в зоне рентабельности. Она подчеркнула, что бизнес в строительстве адекватно реагирует на сложившуюся ситуацию, уменьшает объемы новых запусков, чтобы закончить уже начатые проекты.

"Понятно, что это картина по рынку в целом. Могут быть отдельные проекты, которые продаются не так хорошо, могут быть отдельные компании, которые закредитованы, и для них это проблема. Отдельные компании могут сдвигать сроки сдачи. Что мы видим? Мы видим, что банки в таких случаях идут навстречу этим компаниям, застройщикам, реструктурируют кредиты, если они видят перспективы продажи квартир в разумный срок и заинтересованы в том, чтобы объекты были достроены, квартиры были проданы и кредиты им вернулись", - объяснила глава ЦБ.

По оценке банков, на проблемные проекты сейчас приходится около 5% портфеля. Эта доля не изменилась по сравнению с началом года, добавила она.