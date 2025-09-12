При этом регулятор требует защиты прав покупателей жилья, отметила глава Банка России

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Банк России не против возможности для граждан приобретать жилье в рассрочку, но считает, что при таких схемах нужно обеспечить надежную защиту их прав. Об этом на пресс-конференции сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы не против рассрочки, но вот что нас беспокоит: при использовании рассрочки права покупателя квартиры должны быть защищены, - сказала Набиуллина. - Механизм рассрочки развивается, но повторю, при этом механизме должны быть защищены права граждан".

По ее словам, ключевая проблема заключается в том, что права покупателей при оформлении рассрочки, в отличие от ипотеки, не защищены на законодательном уровне. При ипотеке банки обязаны предоставлять полную информацию о стоимости кредита, существуют механизмы реструктуризации при возникновении сложностей у заемщика и возможность досрочного погашения.

Часто рассрочка предлагается застройщиками на короткий срок с расчетом на то, что в дальнейшем клиент переоформит ее на ипотечный кредит. Однако получение ипотеки в будущем никто не гарантирует. В случае, если банк откажет в кредите, покупатель может лишиться и квартиры, и внесенных денег, поскольку недвижимость до полной оплаты не переходит в его собственность.

"Мы выступаем за то, чтобы сведения о рассрочке на жилье поступали в Бюро кредитных историй (БКИ). На наш взягляд, эти сведения должны передавать не застройщики, а банки, поскольку у них уже налажены каналы взаимодействия с БКИ, есть контроль ЦБ за этим процессом", - заключила Набиуллина.