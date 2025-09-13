В Херсонской области построят 1,3 млн кв. м жилья

В частности, одна из компаний-резидентов СЭЗ намерена возвести дома на 817 квартир

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Более 1,3 млн кв. м жилья планируется построить в Херсонской области для удовлетворения спроса как местного населения, так и приезжих специалистов. В частности, одна из компаний-резидентов свободной экономической зоны (СЭЗ) намерена построить дома на 817 квартир, объем инвестиций составит 3,6 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

"Вопрос жилья для Херсонской области тоже не праздный. Свои квадратные метры нужны как местным жителям, так и приезжающим профессионалам. В Херсонской области планируется построить более 1,3 млн кв. метров жилья. В СЭЗ нашего региона зашла строительная компания с проектом домов на 817 квартир. Это 60 тыс. кв. метров современного жилья. Общий объем инвестиций составляет почти 3,6 млрд рублей", - сказал сенатор.

Он также сообщил, что к Херсонской области проявляют большой интерес компании аграрного сектора. Также у региона есть порты и на Азовском, и на Черном морях, которые интересуют бизнес. "В Геническе некогда была одна из самых мощных рыболовецких артелей. И сейчас среди этих задач по привлечению инвестиций, конечно же, важным является развитие осетрового хозяйства: разведения рыбы, добычи рыбы", - отметил Кастюкевич.

Кроме того, положительным фактором развития экономики региона является и свободная экономическая зона, в которой сейчас насчитывается 38 резидентов.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск 15 сентября.