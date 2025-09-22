В Ижевске ведется жилая застройка, которую важно обеспечивать социальной инфраструктурой, сообщил губернатор региона Александр Бречалов

ИЖЕВСК, 22 сентября. /ТАСС/. Более 6 тыс. человек с 2019 года переселили в Удмуртии из аварийного жилья. Расселено почти 90 тыс. кв. м аварийного фонда, сообщили в пресс-службе главы региона Александра Бречалова по итогам его встречи с главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным.

"Особое внимание стороны уделили вопросам жилищного строительства, которое имеет ключевое значение для социально-экономического развития региона. По данным Росстата, за восемь месяцев текущего года в республике введено в эксплуатацию 930,6 тыс. кв. м жилья. Кроме того, успешно продолжается программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда: с 2019 года жилищные условия улучшили 6,33 тыс. человек, расселено 86,7 тыс. кв. м аварийного фонда", - говорится в сообщении.

На встрече также отметили, что Удмуртия планомерно ведет работу по всем направлениям министерства. Одним из значимых инфраструктурных проектов, реализуемых с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов, является строительство нового аэровокзального комплекса. Объект завершен, получена разрешительная документация. В минувшие выходные терминал начал работу в тестовом режиме и принял первый рейс из Сочи.

Александр Бречалов отметил, что в Ижевске активно ведется жилая застройка, которую важно обеспечивать социальной инфраструктурой. Один из самых быстрорастущих районов - это микрорайон В-8. Уже к 2028 году здесь планируется ввести более 400 тыс. кв. метров жилья. "Это огромная дополнительная нагрузка. Поэтому мы приняли решение опередить события и уже в 2025 году начали строительство новой школы на 1 100 мест. Работы идут полным ходом: завершены подготовительные работы, готов котлован, идут испытания свай, непрерывно завозятся материалы. Мы держим этот проект на особом контроле" - сказал глава региона.

Продолжается в республике и работа по благоустройству общественных пространств. В 2025 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" планируется благоустроить 73 территории, работы на 55 из них уже завершены.

Завершилась встреча обсуждением подготовки региона к предстоящему осенне-зимнему периоду. Готовность коммунальной инфраструктуры Удмуртии на данный момент составляет 79,6%. Подготовлены к зиме 5,7 тыс. единиц жилищного фонда, 2 530 объектов социального назначения, 650 котельных, 1 518,3 км тепловых сетей, 6 109,5 км водопроводных и 1 708,9 км канализационных сетей. В ряде муниципальных образований Удмуртии отопительный сезон уже стартовал. С положительной стороны отмечено, что в прошлом году он прошел в штатном режиме, а количество аварий в сфере ЖКХ сократилось на 14,9% по сравнению с предыдущим периодом, в теплоснабжении - на 57,1%.