В России спрос на вторичное жилье вырос на 7,5% в начале осени

Рост спроса на новостройки составил 4%

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Число сделок по покупке квартир на вторичном рынке в России выросло на 7,5% по сравнению с августом, на рынке новостроек спрос вырос на 3-4% по сравнению с августом. Об этом сообщили эксперты, опрошенные ТАСС.

"В сентябре количество сделок на вторичном рынке выросло на 7,5% по сравнению с августом, это как раз на рынке реализовался всплеск июльского интереса к готовым квартирам. Сейчас на фоне сдержанной позиции ЦБ относительно ключевой ставки интерес просел по сравнению с августом на 3,5%", - рассказал в беседе с ТАСС ведущий аналитик федеральной компании "Этажи" Александр Иванов. По сравнению с сентябрем 2024 года количество сделок осталось на прежнем уровне, добавил эксперт.

По его словам, обсуждение возможных ограничений семейной ипотеки тоже дало свой эффект. "На первичном рынке в сентябре активность была на 1,8% выше, чем в июле, но на 3% ниже, чем в августе, а относительно прошлого года количество сделок выросло на 10,3%", - сказал Иванов.

Эксперт отметил, что снижение ключевой ставки на июльском заседании ЦБ добавило надежды на то, что в скором времени ипотечные ставки вернуться к приемлемым значениям, плюс вслед за ключевой ставкой снизилась доходность по депозитам и это спровоцировало реализацию части накопленного отложенного спроса, россияне стали вкладывать накопления в объекты с максимальным дисконтом. А средний уровень торга при продаже вторичного жилья в России достиг рекордных 6,5%, добавил эксперт.

"Сейчас активизировались те, у кого есть право на семейную ипотеку, многие переживают по поводу возможных ее ограничений, как в части регионов, так и в части категорий семей и дифференциации ставок, что толкает их ускориться с принятием решения о покупке. Даже последние новости о росте НДС косвенно подогрели спрос, поскольку это в конечном итоге может отразиться на цене квадратного метра. В целом спрос на квартиры в новостройках в сентябре вырос на 3-4% относительно средних значений июля и августа", - рассказал ТАСС генеральный директор девелоперской компании "Люди" Денис Жалнин.

По словам руководителя "Циан.Аналитики" Алексея Попова, метрики потенциального спроса растут. "Активность аудитории нашего сервиса, число ипотечных консультаций, оперативные данные по выдаче льготных ипотечных кредитов, - все это (с поправкой на сезонность) примерно на 20-25% больше, чем в августе. Логично ожидать и сопоставимого роста числа сделок", - рассказал он в беседе с ТАСС.

Рынок в Москве оживился

В третьем квартале 2025 года и в сентябре в частности наблюдается постепенное оживление рынка, добавил руководитель территориального управления продаж группы компаний А101 Денис Жидков.

"Например, в сентябре в столичном регионе продажи выросли примерно на 20-30% по отношению к августу. Это связано как с расширением предложения, так и с рядом общерыночных факторов. Среди них я бы отметил сезонность - осенью спрос традиционно растет. Важным фактором стало и снижение привлекательности банковских вкладов из-за политики ЦБ по снижению ключевой ставки", - объяснил эксперт.

По словам владельца международного агентства недвижимости NikaEstate Виктора Садыгова, в среднем повышение цен за первый месяц осени колеблется в пределах 0,2-0,7%. Быстрее всего цены растут в самом бюджетном сегменте новостроек, а на вторичном рынке рост цен не так заметен. Это отчасти отражает растущий спрос.