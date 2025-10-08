Риелтор счел рыночной стоимость продающейся на торгах квартиры Фургала

В аналогичных домах с видом на море квартиры с ремонтом площадью 130 кв. м продаются в диапазоне 30-40 млн рублей, сообщил руководитель отдела продаж федеральной компании "Этажи" Николай Новиков

Редакция сайта ТАСС

Сергей Фургал © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Стоимость квартиры во Владивостоке, владельцем которой является осужденный экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал, близка к рыночной. Такое мнение ТАСС высказал руководитель отдела продаж федеральной компании "Этажи" Николай Новиков.

Ранее сообщалось, что Росимущество выставило на торги квартиру Фургала на улице Басаргина, дом 32 во Владивостоке. Начальная цена жилья площадью 76,9 кв. м - 20,146 млн рублей.

"С учетом качественного ремонта заявленная цена квартиры может быть близка к рыночной. В аналогичных домах с видом на море квартиры с ремонтом площадью 130 кв. м сейчас продаются в диапазоне 30-40 млн рублей. Но одна из особенностей ценообразования в том, что в свое время большой пул квартир здесь был продан с торгов, и стартовая цена этой недвижимости для собственников, естественно, была ниже. Поэтому сейчас при продаже часто как раз это позволяет играть ценой", - сказал Новиков.

Собеседник агентства добавил, что эти дома вводились под саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходил во Владивостоке в сентябре 2012 года. "По поводу того, кто может купить подобные квартиру - здесь явно должна быть любовь к таунхаусам и близости моря. В остальном за такой бюджет сейчас можно приобрести шикарный дом", - полагает он.

10 февраля 2023 года на основании вердикта присяжных Фургал был приговорен Люберецким горсудом Подмосковья к 22 годам колонии строгого режима за организацию покушений на убийства предпринимателей. Второе уголовное производство в отношении Фургала и еще 10 фигурантов было открыто в 2021 году. Фигурантов обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем, незаконной предпринимательской деятельности, хищении денежных средств путем мошенничества. Дела объединили в одно производство, которым занимается Бабушкинский суд Москвы. Фургал не признает вину по всем уголовным делам.