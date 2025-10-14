Число электронных собраний собственников в России выросло почти в два раза

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин отметил, что оно составило 29 тыс.

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Более 60 тыс. голосований на общих собраниях собственников (ОСС) многоквартирных домов (МКД) в онлайн-формате прошло в РФ за девять месяцев 2025 года, что почти в два раза больше показателя за аналогичный период 2024 года - 29 тыс. собраний. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, выступая на правительственном часе в Госдуме.

"Увязана работа ГИС ЖКХ (государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства) и госуслуг. В России за первые девять месяцев 2024 было проведено 29 тыс. общих собраний собственников, в этом году - 60 тыс. и они попали в систему ГИС ЖКХ. В прошлом году через госуслуги проголосовали 3 млн человек, в этом - 6 млн человек. Но в России в многоквартирных домах проживают 75 млн человек. Получается, текущих результатов пока недостаточно, но мы работаем с регионами над расширением возможностей", - сказал он.

Файзуллин напомнил, что в настоящее время на портале госуслуг каждый участник ОСС видит дату проведения собраний, и если он не голосовал на соответствующем собрании, но его голос отмечен, может обратиться в соответствующие органы. "Процедура отлажена соответствующим изменениям в уголовный кодекс РФ, есть возможность возбудить уголовное дело", - заключил он.