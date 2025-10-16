Дальневосточная ипотека на вторичном рынке может появиться до конца года

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что особое внимание уделяется подбору критериев к такому жилью

Владивосток © Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Дальневосточная ипотека на вторичном рынке жилья может появиться до конца 2025 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-24".

"Решение до конца года появится, Минфин его практически согласовал. При этом очень важно правильно подобрать критерии к такому жилью - чтобы человек не купил жилье и пока его выплатит через 15 лет оно станет аварийным или ветхим. Поэтому мы долго согласовывали эти подходы. Сейчас практически они согласованы, думаю, до конца года выйдет это постановление", - сказал он.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Хуснуллину проконтролировать исполнение президентского поручения распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на вторичное жилье там, где нет новостроек.

Дальневосточная ипотека была запущена в декабре 2019 года, арктическая - в декабре 2023 года. Программа позволяет получить жилищный кредит по ставке 2% годовых.