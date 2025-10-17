С 2026 года в сделках недвижимостью можно будет использовать биометрию

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский ранее назвал основным плюсом нововведения то, что оформлять такие сделки можно будет удаленно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Единую биометрическую систему можно будет использовать при совершении сделок с недвижимостью с 1 июля 2026 года. Соответствующий закон был подписан в июне, но вступит в силу через год после этого - этот срок необходим для доработки информационных систем Росреестра.

Согласно новым нормам, заявление о государственной регистрации перехода права собственности и прилагаемые к нему электронные документы можно будет подписать усиленной квалифицированной электронной подписью без необходимости внесения специальной отметки.

Речь идет о записи в Едином государственном реестре недвижимости, которая необходима для подачи документов с использованием электронной подписи. Такая запись не будет нужна, если личности заявителей установлены через Единую систему идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных.

Основные плюсы - граждане смогут оформлять сделки удаленно, без поездок и очередей, рассказал в сентябре в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "Процесс становится быстрее и удобнее как для граждан, так и для бизнеса, расширяются возможности для жителей регионов, где доступ к нотариальным услугам ограничен. Отдельно остановлюсь на безопасности. Биометрическая идентификация надежнее традиционных методов: подделать лицо или голос намного сложнее, чем паспорт или подпись, что снижает риск незаконных сделок", - пояснил он.

В свою очередь генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Федор Выломов указал на необходимость надежных систем защиты биометрических данных. "При должном уровне защиты данных это позволит снизить число мошеннических схем, обесценить существующие способы подделки различных документов. Но если эти данные утекут в сеть, то мы, наоборот, столкнемся с новыми схемами мошенников. Защита данных - краеугольный камень. От этого зависит доверие граждан и, как следствие, распространенность нового механизма совершения сделок", - сказал он ТАСС.