Названы самые популярные города для поездок на ноябрьские праздники

Россияне выбирают для отдыха крупные города с развитой инфраструктурой

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Москва, Санкт-Петербург и Минск возглавили топ городов по спросу российских туристов на аренду жилья в ноябрьские праздники. Об этом ТАСС сообщили аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру".

"Возглавляют топ-10 городов для поездок Москва, Санкт-Петербург и Минск. Также в число самых популярных направлений входят Сочи, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Краснодар, Кисловодск", - рассказали аналитики.

В 2025 году спрос на поездки на ноябрьские праздники значительно выше, чем в прошлом, сообщил в беседе с ТАСС директор по маркетингу российского сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру" Айрат Мусин. По его словам, количество бронирований увеличилось примерно на 50%, что связано с более длинными выходными.

"На праздники россияне отдают предпочтение крупным городам с развитой инфраструктурой и возможностями для культурного досуга. Курорты в этот период не пользуются высоким спросом, люди предпочитают короткие поездки недалеко от дома. Топ городов остался тем же, что и в прошлом году, но на эти праздники в него добавился еще Краснодар. Спрос на него сильно вырос после открытия аэропорта", - пояснил собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что средняя стоимость посуточной аренды жилья для туристов на ноябрьские праздники в России в годовом сопоставлении увеличилась на 15%, до 4,5 тыс. рублей за ночь. В список городов с самой дорогой арендой вошли Нижний Новгород (5 575 рублей за ночь), Москва (5 420 рублей) и Ярославль (4 920 рублей). Наиболее доступные варианты есть в Сочи (3 890 рублей), Краснодаре (3 865 рублей) и Калининграде (3 465 рублей).