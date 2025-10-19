В Карелии планируют увеличить ввод индивидуального жилья на 18,5%

Глава региона Артур Парфенчиков сообщил, что в 2025 году будет введено 250 тыс. кв. м жилья

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 октября. /ТАСС/. Власти Карелии планируют ввести в эксплуатацию 250 тыс. кв. м индивидуального жилья в 2025 году, сообщил глава региона Артур Парфенчиков в интервью ГТРК "Карелия". Таким образом, рост по сравнению с показателем 2024 года составит около 18,5%.

По данным министерства строительства, ЖКХ и энергетики республики, в 2024 году было построено и введено в эксплуатацию 2 169 индивидуальных домов, что составляет 211 тыс. кв. м.

"250 тысяч квадратных метров индивидуального жилья мы вводим в этом году", - сказал Парфенчиков.

Глава Карелии добавил, что за четыре года количество ежегодно вводимого индивидуального жилья выросло в 1,5 раза. Ранее он сообщал о планах в ближайшие пять лет сформировать вдоль трассы А-215 на территории Карелии более 7 тыс. участков под индивидуальное жилищное строительство.