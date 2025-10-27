С единственного жилья, находящегося в ипотеке, предложили не брать налог

Налог является существенным обременением, так как процентная ставка по кредиту может превышать 25%, отмечают авторы соответствующего законопроекта, депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, предусматривающий освобождение единственного жилья, находящегося в ипотеке, от налога на имущество физических лиц. Документ, который будет внесен в Госдуму 28 октября, есть в распоряжении ТАСС.

Читайте также

"Семейная ипотека": кто и как может улучшить свои жилищные условия

Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс РФ. Так, жилье в ипотеке, информация о которой внесена в Единый государственный реестр недвижимости, не будет облагаться налогом на имущество физических лиц на весь срок ипотеки. Это касается только жилья, которое является единственным для налогоплательщика или членов его семьи и не используется в предпринимательской деятельности.

В пояснительной записке отмечается, что налоговые ставки на жилую недвижимость составляют от 0,1 до 0,3% от ее кадастровой стоимости. "Так, даже при кадастровой стоимости квартиры в 1 млн рублей налог на нее может составлять 30 тыс. рублей, что является существенным обременением для лиц, оплачивающих ипотеку, процентная ставка по которой может превышать 25% годовых", - говорится в документе.

"Жилье - это первейшая потребность человека, особенно для семей с детьми. Приобретая его в ипотеку, граждане передают его в залог банкам. Получается, что сверх ежемесячных ипотечных платежей, повседневных расходов, семьи платят еще и налог на имущество", - отметил в беседе с ТАСС Слуцкий.

Законопроект в случае его принятия вступит в силу с 1 января 2026 года.