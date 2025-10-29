В КЧР из ветхого общежития переселят около 280 жителей в 2026 году

На эти цели запланированы средства из регионального бюджета, сообщил глава республики Рашид Темрезов

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 29 октября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2026 году планируют расселить аварийное общежитие в микрорайоне Московский города Усть-Джегуты, где проживают 279 человек. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в ходе прямой линии.

"На следующий год запланированы средства из регионального бюджета на расселение этого дома, и до конца 2026 года все жители будут переселены", - сказал он.

Как уточнили ТАСС в региональном министерстве строительства и ЖКХ, в общежитии проживают 279 человек.

Ранее сообщалось о планах КЧР до 2027 года переселить более 1,1 тыс. человек из 39 домов, признанных аварийными на 1 января 2022 года.