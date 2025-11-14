Статья

Сталинки: сколько стоит советский шик?

Сталинки — особая страничка в истории жилищного фонда России. Дома с монументальными архитектурными формами и просторными квартирами строились в центральных районах российских городов в 1930–1950-х годах и ассоциировались с жизнью советской элиты. Сегодня стоимость квадратного метра в сталинках достигает 4 млн рублей. ТАСС вместе с экспертами разобрался, в чем секрет нестареющего обаяния таких квартир

Миллионы за "квадрат"

Средняя стоимость квадратного метра в квартирах сталинских домов колеблется в районе 112,1 тыс. рублей, рассказывает в беседе с ТАСС ведущий аналитик федеральной компании "Этажи" Александр Иванов. За год сталинки подорожали на 3–4%, что на 0,7% выше, чем в среднем на вторичном рынке России.

"Цена квадратного метра в сталинских квартирах разнится в зависимости от региона, расположения, состояния и типа дома. Ценятся в первую очередь квартиры в домах номенклатурного типа в центральных частях крупных городов — стоимость в них доходит до 4,42 млн рублей за квадратный метр, — это только среди вариантов, которые находятся в открытой продаже", — сообщает Иванов.

Рядовые сталинки стоят дешевле: часто у них деревянные перекрытия, а состояние самих домов не самое лучшее. Цена "квадрата" бюджетных вариантов в отдаленных регионах России может начинаться от 20 тыс. рублей, рассказали ТАСС риелторы.

В Москве средняя стоимость квадратного метра в сталинских квартирах колеблется в пределах 500–600 тыс. рублей, отмечает в беседе с ТАСС бренд-директор "Миэль" Ева Снеговская. При этом разброс цен большой: 250 тыс. рублей за 1 кв. м в периферийных столичных районах и 2,2 млн рублей — в центральных.

Сто дней в продаже

С октября 2024 года по октябрь 2025-го объем предложения сталинок в России увеличился примерно в 1,5 раза, что связано со сниженным спросом на фоне высоких ипотечных ставок, отмечают в "Этажах". Особенно заметный рост зафиксирован в небольших городах, где уровень платежеспособности ниже.

Несмотря на отставание динамики спроса от предложения, в текущем году он превысил прошлогодний показатель на 16%. В среднем продажа сталинских квартир занимает около 122 дней, подсчитали эксперты. По словам управляющего директора компании "Метриум" Руслана Сырцова, средний срок экспозиции сталинок в 1,5–2 раза больше, чем в современных домах, что в том числе обусловлено степенью износа. На рынке сталинок наблюдается дефицит предложений с современной отделкой — в основном продаются квартиры с устаревшим ремонтом, что снижает ликвидность.

Хорошо сохранились

Самая дорогая сталинка продается в Петроградском районе Санкт-Петербурга за 1,1 млрд рублей, сообщают ТАСС эксперты рынка. Это многокомнатное двухуровневое жилье площадью 607 кв. м, состоящее из двух квартир площадью 319 и 292 кв. м. Здесь свободная планировка, панорамное остекление, терраса на кровле, балконы с видом на Неву. Жилье располагается на мансардном этаже, возведенном в 2000-е годы.

В Москве за 750 млн рублей продается часть здания площадью 872,6 кв. м в легендарной высотке на Котельнической набережной. Согласно объявлению "Циан", это комплекс из десяти квартир с четвертого по восьмой этаж включительно. Окна некоторых объектов выходят на Кремль и Кремлевскую набережную. Также в Москве на Тверской продается пятикомнатная сталинка площадью 177 кв. м за 377 млн рублей. Высота потолков в квартире превышает четыре метра, есть рабочий кабинет, лоджия, три балкона и три санузла.

Квартира сталинских времен площадью около 120 кв. м также продается в Нижнем Новгороде — в историческом Правительственном доме Минина (Первом доме) 1937 года постройки за 80 млн рублей. Здесь 10 панорамных окон, классический интерьер, мебель из массива ценных пород дерева.

Сталинка площадью почти 100 кв. м продается за 60 млн рублей в доме на закрытой территории в центре Сочи. В трехкомнатной квартире выполнен дизайнерский ремонт, есть гардеробная, два санузла, мебель и техника.

От любителей до флипперов

Целевая аудитория сталинских квартир разнообразна, рассказывают ТАСС эксперты. "Премиальные варианты часто приобретают под дизайнерский ремонт для собственного проживания. Они привлекают местоположением и качеством строительства. Более бюджетным сегментом интересуются флипперы (перекупщики, которые приобретают дешевое жилье без отделки, модернизируют и перепродают дороже — прим. ТАСС) и планирующие сдавать жилье в аренду. Это встречается в крупных городах с хорошим туристическим трафиком", — рассказывает Александр Иванов. А еще более доступные экономварианты используют в качестве стартового жилья.

По данным "Миэль", в столице сталинки нередко покупают ценители, которые предпочитают новостройкам атмосферу "старой Москвы". Среди них есть и те, кто ищут редкие объекты с историческим интерьером и архитектурной ценностью. В "Метриуме" добавляют, что покупатели таких квартир — граждане от 40 лет, приезжающие из регионов. "Они менее мобильны, чем молодое поколение, но ценят развитую инфраструктуру и культурно-досуговые возможности рядом с домом", — отмечают эксперты.

Та самая сталинка

Сталинские дома ценятся за архитектурные детали, ставшие их "брендом". "В том числе это эркеры, лепнина, арочные проемы, колонны, мраморные лестницы, холлы и высокие потолки", — рассказывает Ева Снеговская. Во многих квартирах сохранились оригинальные дверные проемы, чугунные радиаторы и паркет, создающие атмосферу классики.

Некоторые планировки уникальны: двухуровневые решения, зимние сады и террасы, подчеркивающие исторический характер пространства. "Появление двусветных планировок (архитектурный прием, при котором в помещении нет межэтажного перекрытия, благодаря чему создается единое пространство в два этажа — прим. ТАСС) стало возможным благодаря перепланировкам в домах с деревянными перекрытиями и высокими потолками", — добавляет Руслан Сырцов. А вот перекрытия в виде колонн — редкость: сегодня это считается китчем, и большинство собственников избегают таких архитектурных элементов.

