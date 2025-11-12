Файзуллин сообщил о планах монетизировать предоставление сведений из ГИС ЖКХ

Министр строительства и ЖКХ отметил, что функционал ГИС ЖКХ постоянно расширяется и совершенствуется

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Функционал государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) востребован организациями отрасли, рассматривается вопрос оказания, в том числе, платных услуг. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.

"Развитие ГИС ЖКХ осуществляется оператором самостоятельно за счет собственных средств. Нагрузка на оператора растет. Функционал, который планируется к реализации, важен и востребован отраслью. Рассматривается вопрос наделения оператора правом оказания, в том числе, и платных услуг. Сегодня многие организации готовы использовать сведения, которые находятся в системе, на платной основе", - сказал министр.

Файзуллин отметил, что функционал ГИС ЖКХ постоянно расширяется и совершенствуется. По его оценке, уровень наполнения государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства данными о жилых объектах в России приблизился к 92%.

ГИС ЖКХ была запущена в опытном режиме 1 июля 2016 года. С ее помощью потребители могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании. Также в системе можно узнать о новостях в сфере ЖКХ, получить справку о программах капитального ремонта домов и переселения из аварийного и ветхого жилья, информацию о тарифах, льготах и субсидиях. Президент РФ Владимир Путин 30 апреля 2021 года подписал закон, согласно которому Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ наделяется всеми полномочиями по утверждению нормативных правовых актов, регламентирующих работу ГИС ЖКХ.