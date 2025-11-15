"Суточно.ру": в России спрос на новогоднюю аренду загородных домов вырос на 40%

Лидером по числу бронирований стала Ленинградская область

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Россияне предпочли загранице загородный отдых на Новый год, спрос на аренду частных домов в праздники за год вырос на 40%. Об этом ТАСС сообщили аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру".

"Россияне начали активно готовиться к зимним праздникам: спрос на аренду загородных домов вырос на 40% по сравнению с прошлым годом", - говорится в исследовании.

Отмечается, что лидером по числу бронирований на предстоящие праздники стала Ленинградская область, впервые обогнав и сместив на второе место Подмосковье. Также в топ-10 регионов входят Карелия, Краснодарский край, Карачаево-Черкесия, Ярославская область, Ставропольский край, Адыгея, Владимирская область, Кемеровская область. Сильнее всего за год спрос вырос на Кавказские Минеральные Воды, Краснодарский край, Карелию и Адыгею.

При поиске жилья туристы в первую очередь обращают внимание на число спален, наличие бани, мангала, камина, новогодней елки, а также близость к горнолыжному подъемнику, если речь идет о горнолыжных курортах, рассказали аналитики.

"Россияне массово бронируют загородные дома на праздники. Причем делают это намного раньше, чем в прошлом году, чтобы успеть арендовать хороший вариант. Скачок спроса связан с высокими ценами на заграничные поездки, а также с тем, что все больше людей предпочитают оставаться на праздники на родине, в кругу семьи и друзей. Кроме того, в этом году много выходных дней, что стимулирует развитие такого вида отдыха", - отметил в беседе с ТАСС директор по маркетингу российского сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру" Айрат Мусин. По его словам, пик бронирований ожидается во второй половине ноября.

Ранее ТАСС сообщал, что аренда загородных домов в России на новогодние праздники в среднем подорожала на 5% - до 16,5 тыс. рублей в сутки. Сильнее всего за год цены выросли во Владимирской области (+29%), в Кемеровской области (+19%) и в Карачаево-Черкесии (+18%).