Сенатор Уваркина: цены на вторичное жилье приближаются к стоимости новостроек

Это связано с падением покупательского спроса, рассказала член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября./ТАСС/. Цены на вторичном рынке недвижимости могут "подтягиваться" к уровню стоимости новостроек из-за проблем застройщиков с покупательским спросом. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина.

Ранее в управлении Росреестра по Москве сообщили, что число сделок с ипотекой на первичном рынке недвижимости Москвы снизилось в январе-октябре 2025 года на 31,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до более чем 42 тыс. договоров участия в долевом строительстве.

"Текущее снижение числа ипотечных сделок является прямым следствием роста ключевой ставки и, как результат, снижения доступности кредитов для населения. Для самих застройщиков это создает серьезные проблемы с покупательским спросом, что в перспективе может негативно отразиться на объемах ввода жилья и задеть смежные отрасли. <…> Сокращение предложения новостроек из-за проблем девелоперов может привести к тому, что цены на вторичном рынке начнут подтягиваться к уровню первичного", - сказала она.

Уравнивание цен объясняется тем, что потенциальными покупателями вторичного жилья также становятся граждане, не попадающие под льготные ипотечные программы и не имеющие возможности одновременно снимать жилье и платить ипотечные платежи, пока возводится их новостройка, пояснила парламентарий. "Или [это могут быть] семьи, которые продали свое жилье, переезжают из другого региона, у них нет времени ждать несколько лет окончания стройки. Также вторичный рынок привлекает тем, что можно выбрать удачное расположение, хороший зеленый район с развитой инфраструктурой", - отметила она.

По словам сенатора, на первичном рынке недвижимости крупные девелоперы, столкнувшись с падением покупательской активности, пытаются найти инструменты стимулирования спроса и сделать привлекательными условия покупки в сегодняшней ситуации. "Например, используют такие предложения, как "паркинг в подарок", "отделка за 1 рубль" или "переезд за счет застройщика", - объяснила парламентарий.

При этом на вторичном рынке недвижимости массовый демпинг, по мнению Уваркиной, также маловероятен. "Большинство частных продавцов не имеют острой необходимости срочно продавать жилье и предпочитают выжидать, убирая объявления с рынка", - отметила сенатор.