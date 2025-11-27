Солодов: темпы жилищного строительства на Камчатке необходимо нарастить в два раза

Нужно строить около 200-220 тыс. кв. м в год, отметил губернатор

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Темпы жилищного строительства на Камчатке необходимо увеличить со 100 тыс. кв. м в год до 200-220 тыс. Эта задача поставлена перед строительным комплексом региона, рассказал в интервью ТАСС губернатор Камчатки Владимир Солодов.

"Мы в 2025 году примерно выйдем на цифру 100 тыс. кв. м. Это недостаточно, сразу могу сказать. Моя задача выйти на планку 0,8 кв. м на жителя, а это значит, что около 200-220 тыс. кв. м в год надо строить. Это задача, которую я ставлю перед строительным комплексом региона", - сказал Владимир Солодов.

По его словам, жилищные меры поддержки на Дальнем Востоке, такие как "Дальневосточная ипотека", являются серьезным подспорьем для молодых семей. "Здесь есть сложности, связанные с тем, что эта мера поддержки доступна только в первичном жилом фонде, и хотя мы существенно активизировали темпы строительства, все равно это условие сдерживает покупательскую способность. При этом мы видим расширение существующих условий программы, например, теперь "Дальневосточная ипотека" доступна для всех многодетных семей без ограничений по возрасту, и это тоже серьезное подспорье", - рассказал глава Камчатки.