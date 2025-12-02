"Развитие": в жилье на Херсонщине начали активно инвестировать

Директор по девелопменту застройщика Валентина Клименко отметила, что сейчас на рынке недвижимости в Донбассе и Новороссии наиболее востребовано жилье класса "эконом", "комфорт" и "комфорт-плюс"

ГЕНИЧЕСК, 2 декабря. /ТАСС/. Жители России активно покупают квартиры в новостройках на территории Херсонской области в качестве инвестиции в недвижимость, сообщила ТАСС директор по девелопменту ООО СЗ "Развитие" - застройщика жилого комплекса "Белые Пески" в Скадовске Валентина Клименко.

"Мы фиксируем рост числа сделок: люди стали инвестировать в недвижимость, иногда покупая по несколько квартир. Помимо местных покупателей, спрос формируют и новые жители: участники специальной военной операции, а также граждане, переезжающие в регион из-за мягкого и комфортного климата", - сказала Клименко.

Она уточнила, что сейчас на рынке недвижимости в Донбассе и Новороссии наиболее востребовано жилье класса "эконом", "комфорт" и "комфорт-плюс".

"Это связано с тем, что такие варианты охватывают широкий ценовой диапазон и отвечают основным потребностям клиентов. Так как за последние 30 лет строительство на этих территориях не велось, любое новое жилье, соответствующее современным стандартам, значительно повышает качество жизни населения", - подчеркнула собеседница.

В начале ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что жилой комплекс "Белые Пески" на 6 тыс. квартир будет достроен в Скадовске к апрелю 2028 года, первые дома сдадут в конце 2026 года. Всего там будет возведено 18 современных домов.