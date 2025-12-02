В Мax появился сервис отслеживания новостроек

Он поможет сориентироваться покупателям жилья

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Минстрой России и ДОМ.РФ запустили в Мax сервис отслеживания новостроек, который поможет сориентироваться покупателям жилья. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Чат-бот для новостроек на площадке отечественного мессенджера Max является важным инструментом для отслеживания актуальных новостей по реализации объектов капитального строительства, который будет наиболее актуален для людей, раздумывающих над приобретением жилья или ожидающих завершения его строительства", - цитируется замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Чат-бот обеспечивает своевременное получение информации о статусе, документах и ходе строительства интересующих новостроек, рассказал первый заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс. "Вместе с тем, интеграция с российским мессенджером для пользователей гарантирует стабильную доставку уведомлений и доступ к сервису независимо от работы иностранных платформ", - приводятся его слова в материалах.

Чтобы получать уведомления, пользователю нужно авторизоваться на портале наш.дом.рф, добавить новостройку в избранное или сохранить поисковый запрос, после чего выбрать в предложенных вариантах оповещение в мессенджере Мax. Бот автоматически начнет присылать обновления по избранным объектам и сохраненным поискам в мессенджер.