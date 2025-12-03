Костин заявил об огромных убытках в ипотеке из-за высокой ключевой ставки

По оценке главы ВТБ, потери составляют сотни миллиардов рублей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин указал на огромные убытки в сегменте ипотеки из-за высокой ключевой ставки ЦБ РФ. По оценке банкира, потери составляют сотни миллиардов рублей.

"Мы, конечно, хотели бы видеть более низкие ставки. Вопреки мнению о том, что банки зарабатывают от высоких процентов, это не так. У нас, допустим, огромные убытки мы несем по ипотеке, потому что, вы знаете, у нас законодательно ставки фиксированы. При таком взлете ключевой ставки мы теряем сотни миллиардов рублей, поэтому мы заинтересованы в снижении ставки", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" на полях инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".