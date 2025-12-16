Ставки по кредитам застройщиков в России утроились с 2021 года

Это негативно отражается на финансовой устойчивости, указал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Средние ставки по кредитам российских застройщиков в рамках проектного финансирования увеличились в три с половиной раза с 2021 года. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин на заседании Совета законодателей РФ.

"За последние годы наблюдается существенный рост расходов застройщиков на обслуживание кредитов в рамках проектного финансирования. Средняя ставка с 2021 года увеличилась в три с половиной раза. Это негативно отражается на финансовой устойчивости", - сказал министр.

Файзуллин добавил, что дополнительными факторами роста стоимости строительства жилья стали увеличившиеся затраты на ресурсы, размер заработной платы, расходы на машины, механизмы и оборудование. "Кроме того, наблюдается дефицит кадров. Строительные компании конкурируют между собой за рабочую силу. Очень неравномерна заработная плата основных специалистов, особенно, если сравнивать столичные регионы, крупные агломерации и малые города", - сказал он.