Эксперт: обобщение практики пересмотра сделок с учетом "дела Долиной" защитит покупателей

Руководитель блока безопасности федеральной компании "Этажи" Елена Тикунова отметила, что судебная практика, которая сложилась до этого, была неоднозначной и нарушала принципы добросовестности и реституции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Обобщение практики пересмотра сделок с недвижимостью с учетом "дела Долиной" позволит сформировать предложения по изменению законодательной базы для превентивных мер. Такое мнение ТАСС высказала руководитель блока безопасности федеральной компании "Этажи" Елена Тикунова.

Читайте также

"Теперь у Полины есть дом". Верховный суд поставил точку в громком деле Долиной

Как сообщили ТАСС в ВС РФ, Верховный суд РФ по поручению его председателя Игоря Краснова готовит обзор практики по пересмотру сделок с недвижимостью с учетом вердикта по иску Полины Лурье к Ларисе Долиной.

"Это поднимет гарантию безопасности сделок для продавцов. Включение решения Верховного суда в обзор судебной практики - логичное и правильное решение, плюс это позволит уже формировать предложения по изменению законодательной базы для превентивных мер в отношении таких случаев", - сказала Тикунова.

По ее словам, судебная практика, которая сложилась до этого, была неоднозначной и нарушала принципы добросовестности и реституции. "Исходя из тех данных, что есть в открытых источниках, только в половине дел суды вставали на сторону добросовестных покупателей. Конечно, такого допускать нельзя", - добавила Тикунова.

Кроме того, эксперт выразила надежду, что теперь в случае спорных ситуаций дела будут рассматриваться более детально, основываясь не только на результатах психо-неврологической экспертизы, но и на оценке всех обстоятельств дела, мотивах и намерениях продавца, что приведет к более справедливым решениям.

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире в центре Москвы, сделка по продаже которой Полине Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. Вопрос о принудительном выселении певицы и ее семьи предстоит рассмотреть Мосгорсуду.