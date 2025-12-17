Юрист Ватаманюк: решение по "делу Долиной" положит конец "бабушкиным схемам"



Рассмотрение жалобы покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной в Верховном суде РФ © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Принятое Верховным судом РФ решение по "делу Долиной" станет концом мошеннических схем, связанных с недвижимостью, отныне сделка о купле-продаже не может быть признана недействительной, если покупатель не причастен к тому, что продавец перевел денежные средства мошенникам или третьим лицам. Таким мнением с ТАСС поделился старший преподаватель кафедры гражданского и административного судопроизводства имени М. С. Шакарян Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Владислав Ватаманюк.

"Принятое Верховным судом РФ определение положит конец мошеннической схеме, которая в простонародье получила название "бабушкина схема". Нижестоящие суды отныне не смогут принимать решения о признании договора купли-продажи недвижимости недействительной сделкой по мотиву перечисления продавцом денежных средств мошенникам или третьим лицам, если к этому никак не причастен покупатель", - сказал Ватаманюк.

Кроме того, эксперт отметил, что теперь ссылки продавца, оспаривающего в суде договор купли-продажи, на то, что цена по нему была ниже кадастровой стоимости и он сохранил право проживания в квартире, несмотря на переход права собственности на нее к покупателю, как это имело место в деле Долиной, отныне не могут иметь самостоятельного юридического значения и служить основанием для признания договора купли-продажи недействительной сделкой. "Данное решение окажет положительное влияние на вторичный рынок недвижимости, который после дела Ларисы Долиной, как мы видели из практики и прессы, пережил нелегкие времена", - добавил он.