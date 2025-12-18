Эксперт Олейников: резонанс по делу Долиной сделает рынок недвижимости безопаснее

Таких попыток признать сделку недействительной немного, но они резонансные, отметил президент Уральской палаты недвижимости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Точка, которую поставил Верховный суд РФ в деле о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной, пойдет на пользу рынку недвижимости, сделав его безопаснее. Таким мнением поделился с журналистами президент Уральской палаты недвижимости Василий Олейников.

В августе 2024 года появилась информация, что Долина под влиянием мошенников продала квартиру, после чего добилась отмены сделки. 16 декабря 2025 года Верховный суд отменил решение нижестоящих инстанций, оставив право собственности за покупательницей недвижимости Полиной Лурье.

"Таких случаев [попыток признать сделку недействительной] немного, но они резонансные: про них все знают. Может, и хорошо, что это произошло так. Если бы не было "эффекта Долиной", неясно как бы рынок повел себя. <…> Сейчас появился обратный - "эффект Лурье", когда закон встал на сторону добросовестного покупателя. Иначе мы находились в непонятной ситуации", - сказал он.

В свою очередь директор агентства недвижимости "Этажи" Александр Бабушкин добавил, что случившийся резонанс приведет к введению новых нормативных актов, которые сделают сделки безопаснее. По его мнению, сегодня Россия и ОАЭ - страны, где покупатель недвижимости на первичном рынке защищен как нигде. Введение новых законов сделает вторичный рынок таким же.

Бабушкин рассказал, что с большой вероятностью для этого появятся механизм, регламентирующий расчет через контролируемый государством инструмент, четко установленные сроки по освобождению квартиры, например, с заключением акта приема-передачи или перед сделкой, а также усиленные страховые меры.

Дело Долиной

Верховный суд 16 декабря принял окончательное решение в рассмотрении дела о квартире Ларисы Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой Полине Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. Вопрос о принудительном выселении певицы и ее семьи предстоит рассмотреть Мосгорсуду.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже она обратилась в полицию, заявив, что стала жертвой аферы, а затем добилась отмены сделки через суд.

На фоне истории с квартирой Долиной сообщалось о множестве случаев, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников. Эти инциденты широко обсуждаются и комментируются, в обиход вошел термин "схема Долиной". В частности, районные суды Санкт-Петербурга за 2024-2025 годы рассмотрели более 50 подобных споров.