Путин: в России в 2025 году построят 103-105 млн кв. м жилья

Объем ввода новой жилой недвижимости немного снизится, отметил президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© Ruptly

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Объем ввода нового жилья в России по итогам 2025 года немного снизится к показателям 2024 года и составит около 103-105 млн кв. метров. Об этом заявил президент России Владимир Путин на "Итогах года".

"Важный вопрос - жилищное строительство. Миллионы квадратных метров общей площади. В прошлом году было 107,8 [млн кв. м], в этом году будет небольшое снижение, но все-таки показатель хороший - 103-105 млн кв. м", - сказал глава государства.