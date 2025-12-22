РГР: в Москве на треть сократилось число сделок с жильем из-за "эффекта Долиной"

Вице-президент Российской гильдии риелторов Андрей Банников отметил, что этот случай вновь поднял проблему определения добросовестного покупателя на рынке

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Число сделок на вторичном рынке Москвы в ноябре 2025 года уменьшилось на треть на фоне "эффекта Долиной". Такое мнение высказал ТАСС вице-президент Российской гильдии риелторов (РГР) Андрей Банников.

"В последние два месяца на рынке недвижимости, особенно вторичного жилья, царила паника. Была дестабилизация рынка, дестабилизация психики покупателей. Мы видели достаточно большое количество звонков, большое количество обращений покупателей, которые ищут квартиры, но сделок в ноябре было меньше, чем в 2024 году или в октябре примерно на треть. Мы это связываем с тем, что произошла некоторая дестабилизация и непонимание покупателей, что можно брать на рынке, а что нельзя", - сказал Банников.

С другой стороны, по его словам, плюсом является то, что этот случай привлек внимание к старой проблеме рынка, связанной с определением, кто такой добросовестный приобретатель. Он напомнил, что Верховный суд РФ по поручению его председателя Игоря Краснова готовит обзор практики по пересмотру сделок с недвижимостью с учетом вердикта по иску Полины Лурье к Ларисе Долиной.

"Мы надеемся, что этот труд выльется в решение пленума Верховного суда, и там будет действительно достаточно подробно сказано, какое поведение покупателя является разумным и осмотрительным для того, чтобы этого покупателя суды в случае чего могли признавать добросовестным. Это очень важно и для нас как для риелторов, так и для рынка недвижимости в целом", - сказал собеседник ТАСС.

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире в центре Москвы, сделка по продаже которой Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. Вопрос о принудительном выселении певицы и ее семьи предстоит рассмотреть Мосгорсуду.