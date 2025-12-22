Вице-президент РГР: слово "пенсионер" стало красным маркером на сделках с жильем

Покупатели опасаются сделок с этой целевой аудиторией из-за "бабушкиных" схем, сообщил Андрей Банников

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Слово "пенсионер" стало красным маркером на сделках с жильем, покупатели опасаются сделок с этой целевой аудиторией из-за "бабушкиных" схем. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-президент Российской гильдии риелторов (РГР) Андрей Банников.

"Вы знаете, боязнь (пенсионеров на сделках - прим. ТАСС) была всегда, но сейчас просто это красный маркер. Если собственник пожилого возраста, пенсионного либо просто предпенсионного возраста продает свою квартиру, при этом не приобретает одновременно никакой альтернативной жилой площади, и не дай бог эта квартира у него еще является единственным жильем, то скорее всего, такую квартиру сейчас на рынке не продать. И это действительно не то, что проблема, но тот тренд, который заложил этот случай (дело Долиной, "бабушкины" схемы - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сделки с пенсионерами могут не доходить до логического финала. "Сделки с пенсионерами просто не приходят к сделке. То есть квартира может продаваться, но на нее не будет находиться покупатель только тот, "который вот вышел из леса" и не в курсе этой истории Долина-Лурье", - пояснил Банников.

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире в центре Москвы, сделка по продаже которой Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина проживает в квартире незаконно и должна ее покинуть. Вопрос о принудительном выселении певицы и ее семьи предстоит рассмотреть Мосгорсуду.