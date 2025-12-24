Число пользователей сервиса по отслеживанию новостроек в Мax достигло 100 тыс.

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Число пользователей сервиса в мессенджере Мax, предназначенного для контроля за ходом строительства жилья, достигло 100 тыс. человек. Об этом сообщили в ДОМ.РФ.

"Количество пользователей сервиса в мессенджере Мax, предназначенного для контроля за ходом строительства жилья, достигло 100 тыс. человек. Сервис, запущенный три недели назад, позволяет оперативно получать актуальные данные по интересующим новостройкам с портала наш.дом.рф", - отмечается в сообщении.

Для подключения уведомлений пользователю необходимо авторизоваться на портале, отметить нужные объекты в избранном или сохранить условия поиска, а затем активировать рассылку в мессенджер Мax. После этого бот автоматически будет направлять информацию по выбранным жилым комплексам.

Сервис сообщает о значимых этапах строительства: продвижение работ и появление новых фотоотчетов с площадок, корректировки в проектных документах и декларациях, динамика цен, получение разрешений на ввод домов в эксплуатацию.