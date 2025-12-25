Эксперт Чуркина допустила двузначные объемы падения жилищного рынка в перспективе

Когда ставки будут наконец снижены и начнется восстановление спроса, неизбежен рост цен на жилье, так как наращивание объемов строительства до прежних значений потребует времени, отметила аналитик Института комплексных стратегических исследований

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Объемы падения жилищного рынка России в среднесрочной перспективе могут быть двухзначными. Такое мнение высказала ТАСС аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил журналистам, что количество новых разрешений на строительство в России снизилось на 15% в 2025 году по сравнению с 2024 годом.

"Если в этом году планируется сохранить ввод объемов жилья чуть ниже уровня прошлого года, то с учетом сроков проектов жилищного строительства, в среднесрочной перспективе можно увидеть двузначные объемы падения жилищного рынка", - сказала собеседник агентства.

Когда ставки будут наконец снижены и начнется восстановление спроса, неизбежен рост цен на жилье, так как наращивание объемов строительства до прежних значений потребует времени, добавила эксперт. Предотвращение этого негативного цикла зависит сейчас, прежде всего, от действий монетарных властей.

"Сокращение числа новых проектов строительства жилья неудивительно в условиях провала в ипотечном кредитовании. По данным за январь - ноябрь текущего года, число выданных ипотечных кредитов упало на 35% в годовом выражении. Если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, то падение уже на 56%. В условиях запретительно высоких процентных ставок восстановления рынка до прежних значений без значительного снижения ключевой ставки не будет", - отметила Чуркина.