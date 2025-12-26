Сбер прогнозирует рост цен на новостройки в 2026 году

Ожидается подорожание на 5-6%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сбербанк ожидает роста цен на новостройки в 2026 году на 5-6%, сообщил в интервью ТАСС зампред правления банка Анатолий Попов.

Читайте также Зампред правления Сбербанка Попов: на рынке наметилось оживление инвестиционного спроса

"Кредитный портфель застройщиков жилья в Сбере с начала года вырос на 32% и на 1 декабря составляет 7 трлн рублей. Мы ожидаем, что новостройки в 2026 году подорожают на 5-6%. В разрезе регионов мы наблюдаем сопоставимую динамику: в Москве прирост остатка ссудной задолженности с начала года составил 31%, в Санкт-Петербурге - 37%, в городах-миллионниках и сопутствующих агломерациях мы приросли в среднем на 30%, в остальных регионах - на 44%. В 2026 году, согласно нашим ожиданиям, портфель прирастет на 16%", - отметил Попов.