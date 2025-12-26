Сбер фиксирует снижение использования рассрочки при покупке жилья

Доля продаж жилья в рассрочку снизилась в третьем квартале 2025 года до 37%

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. После пиковых значений в четвертом квартале 2024 года доля продаж жилья в рассрочку снизилась в третьем квартале 2025 года на 7 п.п., до 37%, сообщил в интервью ТАСС зампред правления банка Анатолий Попов.

"В последние годы доля продаж в рассрочку составляла 15-20%, и максимальную долю таких продаж мы зафиксировали в четвертом квартале 2024 года на уровне 44%. Это был пик, и с тех пор мы наблюдаем постепенное снижение использования рассрочки. По проектам в Сбере доля продаж в рассрочку в третьем квартале 2025 года снизилась до 37%", - рассказал Попов.

По словам банкира, сейчас Сбербанк совместно с регулятором обсуждает вопрос предоставления рассрочки после завершения строительства на квартиры, купленные по договорам долевого участия. "Сегодня эта практика законодательно запрещена. Квартира, купленная на этапе строительства, согласно 214-ФЗ должна быть полностью оплачена до ввода дома. Использование длинных рассрочек, начинающихся на этапе строительства и продолжающихся годами после ввода здания, вызывает определенную дискуссию", - отметили он.

Попов также подчеркнул, что выдача ипотеки в IV квартале показала заметное оживление. Дальнейшее снижение ключевой ставки продолжит уменьшать долю продаж в рассрочку.