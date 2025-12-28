В России одобрили передачу Роскадастру прав регистрации недвижимости в Крыму

До этого в республике около 10 лет действовали правила, согласно которым регистрацией прав занимались местные органы власти

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Права на регистрацию имущества и само имущество в Крыму и Севастополе переходят Роскадастру. Закон подписал президент РФ Владимир Путин.

До этого в Крыму и Севастополе после перехода в состав России около 10 лет действовали правила, согласно которым регистрацией прав на недвижимость занимались местные органы власти. Сейчас переходный период для этих регионов закончился, и теперь там будут действовать общероссийские правила.

Так, имущество и полномочия, ранее принадлежавшие местным органам власти, должны передать их не позднее 31 декабря 2025 года в федеральную собственность России. В случае, если это имущество нужно для выполнения предусмотренных законом функций и полномочий Роскадастра, оно будет передано ему в качестве имущественного взноса РФ.

Местные органы власти теперь также должны передать в федеральную собственность кадастровые дела, реестровые перечни координат, пунктов геодезической основы в местных системах координат и все документы, которые дают или ограничивают право на владение имуществом. Речь идет и о документах, которые вели учет недвижимости или регистрацию прав до вступления в силу конституционного закона о принятии в состав России Крыма и Севастополя.

Закон регулирует и поступление на службу в соответствующие органы государственных регистраторов прав. Так, если претендент сдал экзамен, который подтверждает, что он соответствует этой должности и наделен этими полномочиями до 1 января 2026 года, то он имеет право не сдавать этот экзамен.

Закон вступил в силу.