Аксаков: инициативы по "эффекту Долиной" намерены рассмотреть в I квартале 2026 года

Все нормы будут закреплены в соответствующем законопроекте, отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Вопрос о введении периода охлаждения при сделках с жильем планируется рассмотреть в первом квартале 2026 года, при этом все нормы будут закреплены в соответствующем законопроекте. Об этом в интервью "Известиям" сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Вопрос рассмотрят в I квартале следующего года, все нормы будут прописаны в законопроекте. Ввести изменения в силу можно сразу - механизм не требует сложных согласований", - сообщил он.

Ранее Аксаков в интервью ТАСС сообщил, что фракция "Справедливая Россия" подготовила законодательные инициативы по решению проблемы с мошенниками в связи с "эффектом Долиной". Он пояснил, что в сделках необходим период охлаждения, когда участники сделки принимают окончательное решение по плате и продаже квартиры. После этого деньги должны быть на специальном депозите, а по истечении периода охлаждения и всех сделочных действий деньги можно будет либо забрать продавцу квартиры, либо они вернутся тому, кто их перечислил, если продавцы решили квартиру не продавать.

Кроме того, депутат отметил, что при покупке недвижимости не должно быть третьего лица, через которого проходят деньги. Также рассматривается предложение о вовлечении в процесс юристов, которые подтверждают правильность сделки, добавил Аксаков.

В августе 2024 года появилась информация о том, что певица Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась покупательница квартиры Полина Лурье.

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть.