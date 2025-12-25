ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Выселение Долиной из квартиры. Мосгорсуд удовлетворил иск покупательницы

По словам одного из участников процесса, судебные приставы выселят певицу и вынесут ее вещи, если она не подчинится решению
Редакция сайта ТАСС
14:25
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Мосгорсуд обязал певицу Ларису Долину выселиться из квартиры в Хамовниках. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

ТАСС собрал основное о решении.

Решение Мосгорсуда

  • Мосгорсуд удовлетворил исковые требования Полины Лурье к Долиной и членам ее семьи о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения.
  • Решение суда вступает в силу немедленно.
  • Судебные приставы выселят Долину из квартиры и вынесут все ее вещи, если она не подчинится решению, пояснил ТАСС один из участников судебного процесса.
  • Ни Долина, ни Лурье в суд не прибыли, в заседании принимали участие только адвокат Долиной Мария Пухова и адвокат Лурье Светлана Свириденко, а также представитель прокуратуры.
  • Защита Лурье требовала незамедлительно выселить Долину из квартиры, поскольку новой собственнице негде жить.
  • Сторона Долиной сообщила об отсутствии планов обжаловать решение Верховного суда о передаче квартиры Лурье.

Судебный процесс

  • 13 августа 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины.
  • В результате Долина перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру.
  • На основании решения Хамовнического суда Москвы по иску Долиной сделку по продаже ее квартиры признали недействительной.
  • Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов.
  • 16 декабря Верховный суд поставил точку в рассмотрении дела о продаже квартиры Долиной в центре Москвы.
  • По его решению право собственности остается за Лурье, решение судов нижестоящих инстанций о признании сделки недействительной было отменено.
  • Верховный суд признал, что Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть.
  • Суды нарушили права Лурье, отобрав квартиру Долиной без компенсации, сказано в тексте решения Верховного суда по жалобе покупательницы квартиры.
  • Лурье не намерена разрешать Долиной жить в квартире после решения суда о ее выселении, заявляла ТАСС адвокат покупательницы Светлана Свириденко.
  • Ранее сообщалось, что Долина попросила Лурье разрешить ей пожить в спорной квартире еще несколько месяцев после официального выселения.
 
