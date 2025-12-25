Статья

Выселение Долиной из квартиры. Мосгорсуд удовлетворил иск покупательницы

По словам одного из участников процесса, судебные приставы выселят певицу и вынесут ее вещи, если она не подчинится решению

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Мосгорсуд обязал певицу Ларису Долину выселиться из квартиры в Хамовниках. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

ТАСС собрал основное о решении.

Решение Мосгорсуда

Мосгорсуд удовлетворил исковые требования Полины Лурье к Долиной и членам ее семьи о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения.

Решение суда вступает в силу немедленно.

Судебные приставы выселят Долину из квартиры и вынесут все ее вещи, если она не подчинится решению, пояснил ТАСС один из участников судебного процесса.

Ни Долина, ни Лурье в суд не прибыли, в заседании принимали участие только адвокат Долиной Мария Пухова и адвокат Лурье Светлана Свириденко, а также представитель прокуратуры.

Защита Лурье требовала незамедлительно выселить Долину из квартиры, поскольку новой собственнице негде жить.

Сторона Долиной сообщила об отсутствии планов обжаловать решение Верховного суда о передаче квартиры Лурье.

Судебный процесс