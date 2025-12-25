Приставы выселят Долину с вещами, если она не исполнит решение суда

Судебные приставы имеют право просто вынести все вещи из квартиры даже без присутствия певицы, пояснил один из участников судебного процесса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Судебные приставы выселят певицу Ларису Долину из квартиры Полины Лурье и вынесут все ее вещи, если она не подчинится решению суда, пояснил ТАСС один из участников судебного процесса.

Читайте также Выселение Долиной из квартиры. Мосгорсуд удовлетворил иск покупательницы

"Приставы имеют право просто вынести все ее вещи из квартиры даже без ее присутствия, передать их на ответственное хранение, за которое она потом еще и должна будет заплатить", - сказал собеседник агентства.

Адвокат артистки Мария Пухова заявила, что "30 декабря будет решение Мосгорсуда о выселении, после этого сторона истца может получить исполнительный лист и обратиться с ним к судебным приставам для исполнения решения".

Пухова добавила, что вряд ли у Лурье "возникнет такая необходимость".