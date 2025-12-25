Мосгорсуд обязал Долину съехать из квартиры в Хамовниках

Суд удовлетворил исковые требования новой владельцы жилья Полины Лурье

Рассмотрение в Мосгорсуде вопроса о выселении Ларисы Долиной из спорной квартиры © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд обязал певицу Ларису Долину выселиться из квартиры в Хамовниках. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Московский городской суд 25 декабря 2025 года удовлетворил исковые требования Лурье Полины Александровны к Долиной Ларисе Александровне и членам ее семьи о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения", - сказано в решении, оглашенном в суде. Решение суда вступает в силу немедленно.