Долина не планирует обжаловать решение ВС о передаче ее квартиры Лурье

Певица передаст квартиру новой собственнице Полине Лурье

Редакция сайта ТАСС

Лариса Долина © Алена Бжахова/ ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Певица Лариса Долина не планирует обжаловать решение Верховного суда РФ о передаче ее квартиры новой собственнице Полине Лурье. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где слушается иск о принудительном выселении артистки.

Читайте также Выселение Долиной из квартиры. Мосгорсуд удовлетворил иск покупательницы

"Решение Верховного суда о судьбе квартиры мы обжаловать не планируем", - сказала адвокат Долиной Мария Пухова.

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась Лурье.