Файзуллин: механизм компенсации за утраченное жилье в приграничье улучшат

Идет совместная работа с Минфином, министерством экономики, Генеральной прокуратурой, указал министр строительства и ЖКХ

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Работа по улучшению механизма компенсации за утраченное жилье в приграничных регионах уже идет. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Идет совместная работа с Минфином, министерством экономики, Генеральной прокуратурой [РФ]. Совершенствования (в области компенсации за утраченное жилье в приграничье - прим. ТАСС) будут, это я ответственно заявляю", - сказал министр.